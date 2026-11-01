Туск заявив, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі підтримує «армія російських ботів»

Премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що в конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі втручаються проросійські сили, а в інтернеті одну зі сторін підтримує «армія російських ботів».

Про це він сказав у зверненні до поляків ввечері 31 жовтня.

За словами Туска, у Польщі «вже багато років існують організації та політики, які прагнуть знищити демократію і верховенство права».

«Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті вони користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті», — сказав Туск.

Він також зазначив, що ці політики «дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля». Ймовірно, йдеться про колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Той у себе в телеграмі напередодні писав таке: «У Польщі — конституційний переворот. Ліберали брюссельського вигодованця Туска цькують консерваторів із PiS. Вочевидь, зокрема й за ненависть останніх до бандерівців».

Туск також звинуватив опозиційну партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного президента Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права. Він заявив, що напад на Конституційний трибунал і його суддів став «черговим етапом» цього процесу.

Польський премʼєр зазначив, що конфлікт виник через те, що Конституційний трибунал не відповідав вимогам незалежного суду, на що вказували і в Польщі, і в Європі.

«Я впевнений, що Конституційний трибунал почне працювати так, як повинен. Незалежно, зокрема, і від мене, самостійно та відповідно до Конституції. Завдання виконавчої влади, а отже, і моє — забезпечити йому безпеку та умови для роботи. І я маю намір виконати своє завдання», — сказав Туск.

Що відбувається в Польщі

Конфлікт навколо Конституційного трибуналу триває ще з 2015 року, коли тодішня влада PiS змінила його склад. Польська влада та європейські інституції згодом ставили під сумнів незалежність суду через порушення під час призначення частини суддів. Після приходу до влади коаліції Туска у 2023 році вона почала намагатися скасувати судові реформи PiS.

Однак президент Навроцький, близький до партії «Право і справедливість», блокує частину цих кроків. Зокрема, він відмовився приводити до присяги п’ятьох суддів Конституційного трибуналу, яких обрав парламент.

Нове загострення конфлікту сталося 30 жовтня. Суддя Анна Корвін-Піотровська оголосила, що тимчасово перебирає керівництво Конституційним трибуналом на себе, а його голову Богдана Свєнчковського та заступника відсторонила від виконання обовʼязків на місяць. Свєнчковський цього рішення не визнав.

Увечері того ж дня під будівлею трибуналу спалахнули протести прибічників партії «Право і справедливість». Частина протестувальників намагалася прорватися через огорожу, у поліцейських кидали предмети. Трьох людей затримали.

Президент Кароль Навроцький на тлі цих подій перервав поїздку до Сенегалу і повернувся до Варшави. Уночі він приїхав до Конституційного трибуналу, де під час його входу сталася сутичка. Представники уряду звинуватили президента у фізичному протистоянні із суддями, тоді як його канцелярія заявила, що саме Навроцькому перешкоджали потрапити всередину.

Навроцький називає події спробою силового захоплення Конституційного трибуналу, тоді як уряд Туска стверджує, що намагається відновити незалежність суду і верховенство права.

Уранці 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький скликав термінові консультації з парламентськими силами.