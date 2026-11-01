Росіяни вночі запустили по Україні 433 дрони. Авіаударом знищили будівлю виконкому в Краматорську

У ніч проти 1 листопада російські війська запустили для атаки на Україну 433 дрони, 64 з них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 371 ворожий безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Проте влучання фіксують у 16 місцях, падіння уламків — у 14. Зокрема, під масованою атакою дронів уночі була Вінниччина. Там атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури, а також пошкоджено вежі мобільного звʼязку, склад, будинки, зупинку громадського транспорту та автомобіль.

Пізно ввечері 31 жовтня в центрі Краматорська на Донеччині російський авіаудар знищив будівлю виконавчого комітету міської ради. Ця будівля пережила тимчасову окупацію міста у 2014 році, штурми та його звільнення.

Краматорська міська рада / Telegram

Уранці росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині — побиті 10 житлових будинків. Люди не постраждали. Від ранку триває атака дронів і на Київ — там ввели екстрені відключення світла.