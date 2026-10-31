РФ продовжила заборону на експорт дизелю до кінця січня, проте є винятки

Водночас віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що в жовтні Росія відвантажила майже 510 тисяч тонн дизелю — з балтійських портів вийшли чотири танкери. У листопаді РФ планує збільшити експорт дизелю до 2,15 мільйона тонн.

Росія продовжила заборону на експорт більшості видів дизельного пального до січня 2027 року, проте уряд готує винятки для поставок на світовий ринок.

Угода США та Росії про дизель

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю.

Тоді Трамп пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей з Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

23 жовтня танкер під прапором Мальти із 40 тисячами тонн російського дизелю вирушив до Нью-Йорка.