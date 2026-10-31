Cили оборони вдарили по військовому комбінату в Каменську-Шахтинському в Росії

Cили оборони вдарили по військовому комбінату в Каменську-Шахтинському Ростовської області Росії.

Про це повідомив Генштаб.

Для атаки використали дрони та ракетні комплекси «Нептун». На складі готової продукції зафіксували пожежу. Також пошкоджено чотири виробничих цехи.

Комбінат «Каменський» виробляє тверде ракетне пальне для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», для низки ракетних систем і авіації.

Також атаковані чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдару на Луганщині.