Вночі росіяни атакували Україну 134 БпЛА. Є постраждалі в Харкові

У ніч на 31 жовтня Росія атакувала Україну 134 ударними БпЛА. Є постраждалі в Харкові та пошкодження на Полтавщині.

Про це повідомили в Повітряних силах.

РФ ударила дронами типу Shahed (72 з них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямку Росії (Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово) та тимчасово окупованих територій (Донецьк, Гвардійське в Криму).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 105 дронів (49 з них — реактивні). Збити не вдалося дрони, які впали на 20 локаціях, уламки впали ще на 10.

У Харкові 5 людей постраждали внаслідок атаки. Росіяни вдарили дроном по приватному сектору в Основ’янському районі, повідомили в ДСНС. Загорілися дах житлового будинку та надвірні забудови на загальній площі 300 м², пожежу ліквідували. Загалом пошкоджено приблизно 10 приватних будинків, господарчі споруди й автомобіль.

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На Полтавщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на території об’єктів приватного промислового підприємства. Робота рятувальників ускладнювалася постійною загрозою повторних атак, заявили у ДСНС.