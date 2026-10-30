Росія не може швидко просуватися на фронті, але посилює удари по українському тилу. Світові медіа про війну 30 жовтня

Росія не може досягти значних успіхів на фронті, тому посилює удари по українських містах та інфраструктурі. Україна тим часом поступово повертає свої території та частіше атакує російські обʼєкти на великій відстані. За останні три місяці Україна повернула 73 квадратні кілометри. Такі дані наводить видання The Economist в аналітичному матеріалі (він також щедро візуалізований), побудованому на аналізі супутникових знімків NASA. Спочатку їх створили для пошуку лісових пожеж. Тепер журналісти за допомогою спеціальних алгоритмів знаходять пожежі, які можуть бути повʼязані з війною. За даними цього трекера, за місяць до 23 жовтня російські війська вдарили по 290 обʼєктах цивільної інфраструктури. Особливо сильно страждає українська залізниця. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила понад 500 поїздів, 300 з них — лише цього року. Водночас AI Jazeera акцентує увагу на тому, як Україні вдається наростити військову потужність, завдавати Росії дедалі більших втрат і водночас намагатися зменшити залежність від американської військової допомоги.

Десятки світових медіа продовжують писати про локальне перемирʼя в Олешках та евакуацію цивільного населення. Зокрема, варта уваги стаття BBC, у якій ідеться про те, що кілька сотень жителів вирішили залишитися в окупованому місті. Дехто не погоджується на виїзд, бо не може забрати із собою домашніх тварин. Інші не хочуть покидати рідних або не мають сил починати життя на новому місці. Олена, яка зараз живе в Києві, розповіла в коментарі виданню, що її бабуся та інші родичі в Олешках теж вирішили залишитися. «Старше покоління не хоче виїжджати, — сказала вона. — Мені ледве вдалося переконати батька виїхати. І лише тому, що я нещодавно народила дитину, інакше б він її більше ніколи не побачив». Минулої зими в Олешках померла сестра бабусі Олени. «Вона втратила ноги, наступивши на міну, яку засипало снігом. Люди доправили її до лікарні в садовій тачці, — розповіла Олена. — Так місцеві жителі перевозять до лікарні всіх поранених і загиблих в Олешках, а потім і до лікарняного моргу».

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