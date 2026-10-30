«Я не стримуватимуся». Премʼєр Естонії відмовився помʼякшувати риторику щодо РФ після повідомлень про таке прохання США

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що не збирається пом’якшувати заяви про Росію після повідомлень про відповідне прохання з боку Пентагону.

Сьогодні агентство Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників написало, що представники Міністерства оборони США впродовж останніх кількох тижнів просили Естонію, Латвію і Литву стриманіше говорити про загрозу з боку Росії, бо деякі заяви посадовців цих країн нібито підривають безпеку Європи.

Серед тих, хто передавав це послання, був керівник політичного напряму Пентагону Елбридж Колбі. Він закликав «не провокувати» РФ і як приклад навів заяви про те, що Росію «загнали в кут, як пацюка».

Точно невідомо, про яку саме фразу говорив Колбі, але наприкінці вересня премʼєр Естонії Крістен Міхал назвав Путіна «загнаним у кут пацюком». Міхал тоді казав, що російський лідер вдається до саботажу в Європі, оскільки Росія дедалі більше загрузає в Україні.

Після публікації матеріалу Reuters Міхал у коментарі естонському Delfi заявив, що особисто прохання послабити риторику від американської сторони не отримував. Водночас він наголосив, що Естонія й надалі відкрито говоритиме про загрозу з боку РФ.

«Я не збираюся стримуватися — Путін є диктатором, який убиває жінок і дітей. І він робитиме це доти, доки його не змусять змінити курс», — сказав прем’єр.

За словами Міхала, спроби «задобрити диктаторів» приносять лише приниження і зрештою призводять до втрати свободи. Він також заявив, що чітка оцінка російської загрози необхідна для підготовки до можливої небезпеки.

Міністерство оборони Естонії відмовилося коментувати матеріал Reuters, зазначивши, що він ґрунтується на анонімних джерелах.