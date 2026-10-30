Головком Драпатий підписав наказ, який має посилити контроль за роботою ВЛК при ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Це в коментарі «Радіо Свобода» та «Суспільному» підтвердив представник Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій.

За його словами, документ підписали 28 жовтня. Додаткової інформації про його реалізацію наразі немає.

Лиховій каже, що мета наказу — підвищити якість медичних оглядів військовозобовʼязаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоровʼя не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів.

Наказ передбачає, що тепер ретельніше будуть перевіряти обґрунтованість рішень ВЛК, особливо випадки, коли людину спочатку визнавали придатною до служби, а згодом — непридатною через захворювання, не пов’язані зі службою. Медзаклади та лікарів притягатимуть до відповідальності за фіктивні або недбалі висновки.

Також окремий акцент на ретельнішому обстеженні людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці військової служби.

Крім того, у наказі йдеться про постійний моніторинг рішень ВЛК. За його результатами проводитимуть перевірки роботи комісій. Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні навчальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів.

Посилять також нагляд за тим, як посадовці ТЦК та СП направляють військовозобовʼязаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.