У Києві почнуть вмикати опалення в житлових будинках з 2 листопада

Із понеділка, 2 листопада, у Києві почнуть подавати опалення в житлові будинки.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Опалювальний сезон у столиці стартував 16 жовтня. Щоб повністю запустити систему опалення в місті, що є однією з найбільших у Європі, потрібно до тижня, зазначив Кличко.

Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

Спочатку тепло почали підключати в соціальних закладах. За словами мера, опалення вже мають майже половина з них — зокрема 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.