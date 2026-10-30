В Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію Україні

На півдні Іспанії, поблизу міста Гранада, в районі Ель-Фарге стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Щонайменше троє людей поранені, а причини інциденту наразі невідомі.

Про це повідомляють ABC та La Région.

Вибух був таким потужним, що його чули в сусідніх населених пунктах. За попередніми даними, детонація сталася на огородженій території заводу, де знищують вибухові матеріали. У профспілці підприємства заявили, що вибух міг статися через збій під час планового випробування.

Цей вибух — уже другий інцидент на заводі за понад два тижні. 13 жовтня вантажівка підприємства перекинулася на дорозі в районі Ель-Фарге. Вона перевозила мінометні міни. За даними RTVE, всередині вантажівки були вибухові матеріали, призначені для України. Однак звʼязок між двома інцидентами поки що не встановили.

За даними журналістів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним із головних напрямів діяльності підприємства стало виробництво боєприпасів різних калібрів і компонентів для ракет, які постачають в Україну. Про це також говорив у 2024 році член іспанського парламенту від Гранади Хосе Антоніо Родрігес Салас. За його словами, завод забезпечує значну частину потреб Іспанії у виробництві озброєння для допомоги Україні.