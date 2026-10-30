FT: Європу на переговорах про закінчення війни в Україні можуть пердставляти Велика Британія, Франція та Німеччина

США та Україна попередньо погодили, що Велика Британія, Франція та Німеччина будуть представляти Європу на переговорах про завершення війни. Однак така ініціатива може відштовхнути менші держави континенту.
Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.
За словами одного з дипломатів, у вересні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській стороні, що так звана група E3 — Британія, Франція та Німеччина — може стати «основним форматом європейського представництва» на переговорах.
Суперечки щодо представництва виникли на тлі побоювань Європи, що Трамп і Путін можуть домовитися про європейську безпеку без участі ЄС, зокрема обговорити гарантії для Росії, які передбачатимуть обмеження для НАТО.
Директор Берлінського центру Карнегі з досліджень Росії та Євразії Александер Габуєв вважає, що Москва навряд чи буде зацікавлена в серйозних переговорах про завершення війни до кінця зими. За його словами, Європа також має бути готовою до того, що переговори пройдуть тоді, коли Україна опиниться в слабшому становищі.
- Розмови про представників Європи на переговорах про закінчення війни поновили після інформації про новий раунд переговорів України, США та Росії в першій половині листопада в Абу-Дабі. The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела писав, що Росія хоче залучити європейських лідерів, щоб домогтися поступок від НАТО.
- Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після цього провели телефонну розмову з Путіним 27 жовтня. Це викликало критику деяких європейських країн, які заявили, що Європа не має спільної позиції.