Росія вночі запустила по Україні 113 дронами і ракети. У Дніпрі блекаут, у Києві є загиблий

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 96 безпілотників і три керовані авіаційні ракети. Проте влучання фіксують у 17 місцях, падіння уламків — у пʼяти. Зокрема, у Дніпрі після російської атаки немає електропостачання, також не працює електротранспорт. Вночі росіяни повторно завдали удару по вокзалу.

У Дніпровському районі Києва виявили тіло загиблого. Під ударом була одноповерхова будівля, також горіли склади в Дарницькому районі. Водночас у місті відновили рух автомобілів Південним мостом з лівого на правий берег.

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Росіяни ракетою вдарили по Слобідському району Харкова. Пошкоджені виробнича будівля та вантажні автомобілі. В Ізюмі кількість постраждалих зросла до 15, одна людина загинула.

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На Полтавщині росіяни атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі.