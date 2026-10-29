Литва запровадить загальний призов для молодих чоловіків з 2032 року

Литва планує запровадити загальний військовий призов для молодих чоловіків з 2032 року. До цього часу країна готуватиме необхідну інфраструктуру та інструкторів.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Таке рішення підтримала Державна рада оборони Литви. Президент Гітанас Науседа заявив, що за новою системою щороку на службу можуть призивати приблизно 7 500 молодих людей віком 18–22 роки. Наразі до війська щороку залучають понад 5 000 чоловіків.

Жінки зможуть проходити службу добровільно. Також планують розширити можливості виконання військового обов’язку: зокрема, передбачити підготовку операторів безпілотників та службу в прикордонній охороні й пожежно-рятувальних підрозділах.