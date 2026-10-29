Українські військові знищили два Су-34 на аеродромі в Росії

Українські військові знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 на аеродромі в Росії.

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Ідеться про удар по аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області Росії. Ціль атакували з берегового ракетного комплексу «Нептун». За даними ВМС, літаки перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку поблизу населеного пункту Октябрський.

Су-34 — один з основних типів літаків, які російська армія використовує для ударів керованими авіабомбами по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.