У жовтні втрати російської армії сягнули рекордних 49 тисяч військових

Станом на 29 жовтня втрати російської армії в живій силі за місяць становлять 49 040 людей.

Про це повідомили у Генштабі.

Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередній рекорд зафіксували в грудні 2024 року — тоді російська армія втратила 48 670 військових.

У лютому втрати росіян сягнули 26 090 людей за місяць, а у вересні — 46 230. Водночас середньодобові втрати російської армії у жовтні становлять приблизно 1 750 росіян.

У Генштабі зазначають, що темпи втрат російської армії перевищують здатність росіян поповнювати свої підрозділи.