В Україні презентували шрифт Zakon, створений для офіційної державної комунікації. Zakon має замінити російський шрифт «Іжиця», який використовували на державних грамотах, дипломах, подяках і табличках.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки культури Тетяни Бережної та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Розробили три різновиди: Zakon Text — для діловодства, Zakon Decor — для урочистих написів, Zakon Letterpress — для оригіналів нормативно-правових актів.

Zakon поєднує сучасний український дизайн зі спадщиною українських графіків Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Авторами шрифту стали Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев і Андрій Шевченко, а керівником проєкту — Тарас Іщик.

Наразі шрифт тестують, його впроваджуватимуть поступово. Zakon Text уже доступний для на сайті Мінкультури, де можна випробувати його та допомогти вдосконалити.