Росіяни вдарили по вокзалу у Дніпрі, багатоповерхівці у Кременчуку, центру Чернігова й Запоріжжя. Майже 20 людей загинули (оновлено)

Від ранку 29 жовтня російські війська атакують українські міста й села. Загалом відомо про щонайменше 18 загиблих і понад 40 постраждалих людей.

Зокрема, росіяни вдарили дроном по залізничному вокзалу в Дніпрі. Унаслідок атаки загинули щонайменше 13 людей. Ще 13 — постраждали, серед них — 11-річна дитина.

В «Укрзалізниці» уточнюють, що удар реактивного дрона припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі були люди.

Зараз на місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

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Також сьогодні росіяни атакували центр Чернігова. Загинули дві людини — це дівчата 15 років. Ще 11 людей постраждали, зокрема дві дитини.

Дмитро Брижинський / Telegram

У Кременчуку на Полтавщині російський дрон влучив у багатоповерхівку — відомо про двох загиблих і девʼятьох травмованих людей. Серед постраждалих — шестирічна дитина.

Віталій Дяківнич | Полтавська ОВА

Також росіяни сьогодні декілька разів били по Запоріжжю та області. Зранку вдарили FPV-дроном по міському автобусу — постраждали четверо людей.

Згодом ворог завдав ще двох ударів по Запоріжжю. Поранені двоє чоловіків. Пошкоджено 15 автівок, складську будівлю, лінію електропередачі та багатоповерхівку.

Від російського удару загинув мешканець села Біленьке. Ще троє чоловіків поранені. А близько 13:00 в центрі Запоріжжя FPV-дрон атакував маршрутку — постраждала одна людина.