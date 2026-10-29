Партія Нетаньягу вимагає розслідування через результати арабських партій на виборах в Ізраїлі — ті встановили рекорд

Партія «Лікуд» прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявила, що вибори «вкрали» арабські партії. Вона вимагає розслідувати звинувачення в масштабних фальсифікаціях і залякуванні виборців.

Про це пише The Times of Israel.

У середу, 28 жовтня, «Лікуд» заявила, що передала поліції, Службі загальної безпеки Ізраїлю та Центральній виборчій комісії «сотні свідчень» та інші докази. Серед них — конверти з грошима й бюлетенями «Раам», а також докази погроз та насильства щодо членів виборчих комісій, голосування кількох людей одночасно в одній кабінці, повторного голосування, розбіжності між кількістю бюлетенів і виборців та використання незаконних програм для залучення виборців.

«Лікуд» вимагає ретельно розслідувати ці звинувачення та негайно повідомити про результати. ЦВК підтвердила, що перевіряє їх.

Ці звинувачення лунають на тлі того, що арабські партії «Раам» («Обʼєднаний арабський спсиок») та «Об’єднаний список», які регулярно беруть участь у виборах і мають представників у Кнесеті, набрали рекордну кількість голосів. За прогнозами, вони разом отримають 19 місць — майже вдвічі більше, ніж мають зараз (10).

За такого розподілу місць ані блок Нетаньягу, ані його опоненти не зможуть самостійно здобути більшість у Кнесеті. Водночас головний суперник Нетаньягу Гаді Айзенкот може сформувати уряд за підтримки арабських партій. Деякі опозиційні сили виступають проти такої співпраці. Нетаньягу та його партія «Лікуд» також намагалися переконати виборців, що такий союз неприпустимий.

Напередодні голосування ізраїльські медіа повідомляли, що «Лікуд» планує оскаржити результати в арабських населених пунктах і заявити, що вибори «вкрали», якщо Нетаньягу не переможе. За даними медіа, партія заздалегідь підготувала скарги та звинувачення у фальсифікаціях.

Тим часом лідер «Об’єднаного списку» заявив агентству AFP, що готовий співпрацювати з опозиційним урядом, щоб усунути Нетаньягу від влади, але не хоче, щоб його партія безпосередньо входила до коаліції.

Станом на ранок 29 жовтня підрахували понад 93% бюлетенів. «Об’єднаний список» і «Раам» отримували відповідно 12 і 7 місць у Кнесеті. Блок Нетаньягу може здобути 53 місця, а Айзенкот та його союзники — 48. Обидва табори залишаються далеко від більшості, яка становить 61 місце в 120-місному Кнесеті.