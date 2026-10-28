«Безперервна» навколосвітня подорож на лайнері закінчилася через подорожчання пального — деякі пасажири заради неї продали свої будинки

Компанія Villa Vie Residences призупинила роботу круїзного лайнера Villa Vie Odyssey, на якому пасажири жили під час безперервної навколосвітньої подорожі.

Про це повідомляє The Independent.

Людей попросили залишити судно в Камбоджі. Компанія Villa Vie Residences пояснила, що не змогла забезпечити лайнер пальним для продовження маршруту. Судно тимчасово припинить роботу, а екіпаж залишиться на борту, щоб підтримувати його та основні системи.

За даними компанії, витрати на пальне, які раніше становили в середньому $1 800 на каюту щомісяця, в окремих регіонах Азії зросли до $6 000–8 000. Тепер Villa Vie Residences шукає можливість залучити додаткове фінансування. Також компанія у пошуках тимчасового житла для пасажирів.

Компанія заявила, що не може повністю перекласти витрати на пальне на пасажирів. Протягом наступних 60 днів компанія працюватиме над та залученням капіталу, однак результат поки не гарантований. Наразі невідомо, чи відновить лайнер подорож, чи отримають пасажири компенсації та яку саме допомогу їм нададуть із житлом.