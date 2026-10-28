Блок Нетаньягу поки що отримав 53 місця на парламентських виборах в Ізраїлі

Блок премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу поки отримав 53 місця зі 120 на парламентських виборах. Для парламентської більшості необхідно щонайменше 61 місце.

Про це пише Times of Israel.

Блок лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота отримує 48 місць, арабські партії — 19. Це історичний максимум для арабських політсил. Партії «Резервісти» (2,6%), «Народ Ізраїлю» (1,6%) та «Хареді» (0,2%) поки не подолали виборчий барʼєр у 3,25%.

Наразі підрахували приблизно 93% звичайних бюлетенів, що становить 85,6% від загальної кількості голосів. Центральна виборча комісія зазначає, що решта 7% звичайних бюлетенів потребують додаткової перевірки. Однак найближчим часом суттєвих змін у попередньому розподілі місць не очікують, пише Times of Israel.

Крім того, ще не підрахували приблизно 600 тисяч голосів у так званих подвійних конвертах. До них належать, зокрема, бюлетені військових, поліцейських і дипломатів, які голосують поза звичайними виборчими дільницями. Їх мають додати до результатів упродовж наступних кількох днів.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав політичні партії сформувати коаліцію й уникнути повторних виборів. Він заявив, що очікує від учасників переговорів готовності до компромісу.