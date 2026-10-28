«Те, що ви ось-ось побачите з Олешків, — брехня». Світові медіа про російсько-українську війну 28 жовтня

Світові медіа продовжують висвітлювати локальне перемир’я в тимчасово окупованих Росією Олешках. Зокрема, Associated Press розповідає про деталі припинення вогню та роль Меланії Трамп у цій домовленості. «Коли Меланія Трамп дізналася про ситуацію в Олешках, переговорний процес розпочався під її координацією», — сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що сторони кілька тижнів обговорювали ідеї та розробляли «нові підходи, механізми й інструменти», щоб допомогти вижити там мирним жителям. За словами омбудсмана, коли дороги розмінують, люди матимуть вибір — евакуюватися на підконтрольну Україні територію, до Росії або ж залишитися в Олешках. Для супроводу процесу в місто прибудуть цивільні представники України, США і РФ. Водночас американська воєнна кореспондентка Заріна Забріскі, яка з 2023 року працює в Херсоні, пише для The Atlantic про те, що Кремль організовує відбірну «екскурсію в Олешки для лояльних до адміністрації Трампа американських журналістів та інфлюенсерів». Забріскі закликає не вірити нічому, що б ці журналісти не висвітлили, бо майже напевно це буде неправдою. Натомість вона розповідає про реалії життя в окупованих Олешках і сусідніх населених пунктах через свідчення евакуйованих звідти людей, контакти на окупованих територіях, офіційні дані й перевірені військові кадри.

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