У Варшаві затримали українця, якого підозрюють у диверсіях на користь Росії

У Варшаві затримали 25-річного українця, якого підозрюють у причетності до диверсійної групи, що працювала на Росію.

Про це повідомляє польське радіо RMF 24.

За даними журналістів, українця Артема С. затримали співробітники Центрального бюро розслідувань поліції Польщі. Його мають екстрадувати до Румунії на підставі Європейського ордера на арешт.

За даними слідства, Артем С. — один із трьох імовірних учасників групи, яку пов’язують із підпалом об’єкта румунської оборонної компанії Romarm у місті Брашов у центрі країни. Пожежа сталася в середині вересня й охопила будівлю площею тисячі квадратних метрів.

Слідчі вважають, що завданням українця було розвідати об’єкт, який планували підпалити, а також оплатити операцію. За інформацією румунських спецслужб, 25-річний чоловік співпрацював із двома громадянами Білорусі, яких затримали в Німеччині.

Серед можливих цілей групи були також центри підготовки українських військових, державні й приватні підприємства з виробництва зброї та інші промислові об’єкти.