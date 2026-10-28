Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2027 рік

Верховна Рада 28 жовтня у першому читанні підтримала законопроєкт №16000 про держбюджет на 2027 рік. За проголосували 239 народних депутатів, проти — 25.

Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради.

Доходи в наступному році очікуються на рівні 5,65 трильйона гривень (на 8,7% більше, ніж у плані на 2026 рік), а видатки — 7,27 трильйона (на 13,5% більше, ніж у 2026-му). Дефіцит бюджету становитиме майже 1,7 трлн грн, повідомили у Міністерстві фінансів.

На оборону в ньому заклали 4 трильйони 885 мільярдів гривень — це майже 44% ВВП України. На соціальні виплати передбачили 540,3 млрд гривень. На освіту — 328,5 млрд грн, а на медицину — 292,5 млрд грн.

Нардепи підтримали десятки поправок до законопроєкту. Зокрема, проголосували за правку про підвищення зарплат військовим з 1 січня 2027 року. Також пропонують заборонити фінансування «Національного кешбеку» з коштів на підтримку розвитку виробництва та з держбюджету.

Із нового року мають зрости зарплати працівників національних бібліотек, а видатки на страхування воєнних ризиків для бізнесу — збільшитися.

Серед інших пропозицій — зрівняти умови виходу на пенсію для всіх категорій громадян, спрямовувати залишки освітньої субвенції з 2026 року на нагальні потреби галузі та передбачити житло для ВПО.