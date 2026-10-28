СБУ затримала двох російських солдатів, які втекли з фронту та хотіли потрапити до Києва, щоб «залягти на дно»

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох російських солдатів, які втекли з фронту та намагалися потрапити до Києва. Їх викрили на блокопосту при вʼїзді з Донецької у Дніпропетровську область.

Про це СБУ повідомила у телеграмі.

За даними СБУ, російське командування відправило обох військових на штурм позицій ЗСУ на Краматорському напрямку. Звідти вони втекли до селища в «сірій» зоні, де в одному з будинків закопали свій одяг і зброю.

Російські солдати встигли переодягнутися у цивільний одяг, а у напрямку Києва вони їхали на автомобілі, який зупинили автостопом. Зокрема, у столиці вони сподівалися «залягти на дно», в одного з чоловіків там жили родичі. На шиї одного з них правоохоронці виявили жетон військовослужбовця армії РФ.

За даними слідства, один солдат був двічі засуджений за вбивство двох мешканців тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині. У складі російської армії він воює з 2016 року. З початку російського повномасштабного вторгнення він брав участь у боях під Бахмутом.

Інший затриманий — це росіянин, який уклав контракт з Міноборони РФ, коли відбував тюремне покарання за вбивство.

Російському солдату, який родом з Луганщини, повідомили про підозри у державній зраді та колабораційній діяльності. Він наразі перебуває від вартою, йому загрожує довічне увʼязнення. Його спільника, який є громадянином РФ, утримують як військовополоненого.