Дрони атакували хімзавод у Тульській області РФ, де виробляють сировину для вибухівки та боєприпасів

Уранці 28 жовтня дрони атакували Тульську область у РФ. Під ударом був хімічний завод «Азот», сировину якого використовують, зокрема, для створення вибухівки та боєприпасів.

Про це повідомили моніторингові сервіси.

За даними супутникових знімків, імовірно, під ударом була установка з виробництва аміаку АМ-70. На місці спалахнула масштабна пожежа.

Завод у Новомосковську виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол. Він є одним з найбільших хімічних підприємств Росії. Там також виготовляють сировину, з якої військові заводи Росії створюють вибухівку та боєприпаси.