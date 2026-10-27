«Наступний рік буде роком недорогих крилатих ракет». Ексзаступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, як змінюється війна

Ексзаступниця міністра оборони (2023—2025) та керівниця оборонних проєктів Катерина Чорногоренко зазначила, що наступний рік у війні стане періодом масових та недорогих крилатих ракет, і тому саме в цей напрям зараз має першочергово рухатися українська оборонна індустрія.

Про це вона повідомила в розмові з «Бабелем».

За її словами, головний виклик — це локалізація технологічних компонентів, зокрема двигунів. Також вона наголосила на «математиці війни»: ці ракети мають завдавати максимальної шкоди при мінімальних витратах.

Окремо вона підкреслила ще один важливий напрям — космічний. За її словами, у РФ Космічні війська нараховують приблизно 200 тисяч людей. Саме тому Україна теж має розвивати цей напрям, зокрема і в приватному секторі — надавати компаніям тендери на розробку супутникової інфраструктури.

Також більш довгостроковою стратегією вона назвала розвиток гуманоїдних роботів. Чорногоренко наголосила, що, можливо, перші штурми з роботами відбуватимуться так: буде людина-командир і кілька роботів-супровідників, які в майбутньому через джойстики повторюватимуть рухи оператора.