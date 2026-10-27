Нідерланди відмовилися від участі в «Євробаченні-2027»

Нідерланди не братимуть участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2027». Водночас «Євробачення» транслюватимуть у Нідерландах із коментарями нідерландською мовою.

Про це повідомляє Суспільний мовник Нідерландів (NPO).

Голова правління NPO Джет де Раніц заявила, що організація спочатку бачила достатню підтримку для повернення країни на конкурс, однак під час переговорів не вдалося узгодити формат участі. «Через чутливість тем, які зараз обговорюють, ми вирішили наразі зробити паузу», — сказала де Раніц.

Директор медіа NPO Юрре Босман пояснив, що участь Ізраїлю в конкурсі викликає різні реакції в нідерландському суспільстві, а також розбіжності серед мовників і працівників медіа. За його словами, NPO хоче відправляти на конкурс артистів і працівників лише за умови повної підтримки одного або кількох мовників.

Розбіжності стосувалися не лише участі Ізраїлю. За даними нідерландського видання Marketing Report, сім суспільних мовників, зокрема AVROTROS, BNNVARA та VPRO, вимагали від NPO пояснити, як ухвалили рішення про повернення на конкурс, хто організовуватиме участь і як її фінансуватимуть.

NPO планувала створити незалежну команду експертів для відбору представника після того, як AVROTROS відмовився займатися участю країни. Проти повернення Нідерландів також виступили працівники суспільних мовників.

Як повідомляє нідерландське медіа NL Times, приблизно 400 співробітників підписали відкритого листа із закликом переглянути рішення. Вони критикували участь Ізраїлю на тлі війни в секторі Гази та висловлювали невдоволення процесом ухвалення рішення. Після консультацій із Радою мовників NPO вирішила відмовитися від участі у 2027 році.

«Євробачення-2027» відбудеться в болгарському місті Бургас. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал — на 15 травня.

Що передувало

У грудні 2025 року нідерландський мовник AVROTROS разом із чотирма іншими мовниками відмовився від участі в «Євробаченні-2026» через дії ізраїльської армії в секторі Гази. Вони вимагали усунути Ізраїль від конкурсу, однак EBU підтвердила його участь.

У серпні 2026 року AVROTROS заявив, що не братиме участі в конкурсі наступного року, оскільки через міжнародні конфлікти «Євробачення» більше не можна вважати нейтральним. У вересні NPO оголосила про плани повернути Нідерланди на конкурс і самостійно організувати відбір представника.