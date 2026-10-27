Нічна атака РФ пошкодила офіс ДТЕК у Києві і склад видавництва «КСД». Вранці росіяни атакували Харківщину і Чернігівщину — є постраждалі

Унаслідок нічної атаки Росії у ніч проти 27 жовтня пошкоджень зазнали один з офісів ДТЕК у Києві, а також склад одного з найбільших українських видавництв «КСД».

Пресслужби компаній повідомили, що їхні працівники не постраждали.

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У «КСД» зазначили, що масштаби руйнувань їхнього складу ще з’ясовують, однак уже відомо, що атака вплине на вихід книжкових новинок, запланований на 5 листопада. Їхні анонси поки перенесли.

Уже вранці атакували ракетами Харківщину. Зокрема, у місті Дергачі є влучання в складську будівлю — постраждали пʼятеро людей. Пошкоджено також обладнання АЗС та автомобіль.

В Ізюмі від ракетного удару пошкоджені вісім приватних будинків, гараж та автівки. Триває атака дронів і на Харків.

Під ударом була також Чернігівщина. Безпілотник влучив у житловий будинок в селі Менської громади. Постраждали четверо людей, серед них 12-річна дитина.

Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Там через російський удар виникла пожежа у приватному будинку.