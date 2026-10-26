У соцмережах ширять перекручену цитату СЕО FirePoint, що компанія начебто більше не вироблятиме крилатих ракет. Що вона сказала насправді?

У соцмережах ширять перекручену цитату СЕО FirePoint Ірини Терех, що компанія начебто більше не вироблятиме крилатих ракет. За аналізом «Бабеля», наратив за кілька годин 26 жовтня поширили щонайменше 18 великих каналів у соцмережах. Варіації коливаються від заяв, що «Fire Point не робила ракети і не буде робити», до виривання з контексту слів, що ракета була «політичним стейтментом». Також деякі канали поширили цитату Терех з маніпулятивними підписами після того, як близько 15:30 Fire Point оприлюднила допис, що використовує сало для захисту від холоду чутливих компонентів. Зокрема, це зробили позафракційний нардеп Олексій Гончаренко та екснардеп Ігор Мосійчук.

Насправді в старому подкасті на YouTube-каналі «УТ-2» за 20 липня інтервʼюєр спочатку запитав Терех, чи планує компанія розробку варіантів різних крилатих ракет, зокрема менших. На це СЕО Fire Point відповіла, що таких планів у компанії поки немає.

«Балістику ми почали розробляти до крилатої ракети. Але це певний ітераційний шлях, який складний, і він нешвидкий. І ми вирішили: давайте, поки ми робимо це, ми зробимо щось простіше, що нам вже зрозуміліше, на що в нас є більше досвіду. Так зʼявилася «Фламінго». І я думаю, що вона набагато важливіша була як політичний стейтмент, ніж як якась «супер-пупер-вундервафля», — сказала вона в подкасті.

Після цього користувачі в соцмережах зробили хибний висновок: вони писали, нібито компанія не вироблятиме більше «Фламінго».

У відповідь на один із таких дописів в Х вона відповіла, що компанія зосередиться на розвитку існуючої моделі крилатої ракети та спрямує зусилля на розробку двох балістичних моделей.