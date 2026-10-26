Reuters: Російські НПЗ збільшують виробництво дизелю після угоди зі США

Російські нафтопереробні заводи почали збільшувати виробництво дизелю після того, як влада дозволила експортувати частину пального в межах угоди зі США.

Про це Reuters розповіли два обізнаних джерела.

Так, у першій половині жовтня виробництво дизелю в Росії впало приблизно до 160 тисяч тонн на добу — проти 175 тисяч тонн у вересні. Однак після того, як у середині місяця компанії отримали нові експортні квоти, показник почав зростати і наблизився до 180 тисяч тонн на добу.

Джерела агентства зазначають, що внутрішнє споживання дизелю в Росії в жовтні зазвичай знижується приблизно до 140 тисяч тонн на добу. Тож на експорт може залишатися щонайменше 40 тисяч тонн щодня, або понад мільйон тонн на місяць. Частина цього обсягу піде сусіднім країнам.

Джерела Reuters очікують, що російська влада не скасовуватиме повністю заборону на експорт дизелю, яка діє від серпня цього року, а й надалі регулюватиме постачання за допомогою окремих квот.

Угода США та Росії щодо дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього Вашингтон тимчасово послабив санкції проти російського дизелю.

Тоді Трамп пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

23 жовтня танкер під прапором Мальти з 40 тисячами тонн російського дизельного пального відправився до Нью-Йорка.