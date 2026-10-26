ООН визнала воєнним злочином і злочином проти людяності атаки РФ по енергетиці України

Росія вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об’єкти, а також злочини проти людяності через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України. Такого висновку дійшли експерти Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

Свій звіт вони опублікували на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Атаки по енергетиці

Комісія дослідила вплив російських ударів по енергетичній інфраструктурі України на цивільних, зокрема під час зими 2025—2026 років. Від осені 2022 року атаки сотнями дронів і ракет ставали дедалі частішими й масштабнішими та завдали значної шкоди українській енергетиці.

За оцінкою комісії, російські командири, які віддавали накази про удари, знали, що атаковані ними об’єкти теплопостачання у великих населених пунктах є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку. Російська влада публічно заявляла про подальші атаки та плани їхнього проведення. Комісія дійшла висновку, що Росія вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об’єкти.

Зібрані докази свідчать, що удари по енергетичній інфраструктурі України завдавали свідомо, відповідно до державної політики, метою якої було позбавити цивільне населення електроенергії та інших важливих послуг, залежних від енергопостачання, і завдати людям страждань. Це, за висновком комісії, є злочином проти людяності.

Комісія спиралася на свідчення 255 людей, які пережили зиму в таких умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій і Житомирській областях. Також вона врахувала інформацію від української влади, лікарів і громадських організацій.

Комісія також розглянула атаки українських Збройних сил на енергетичну інфраструктуру в Росії та на окупованих територіях України. Однак вона не змогла докладніше дослідити наслідки цих ударів, оскільки Росія не надала доступу й не відповіла на запити про інформацію.

Комісія наголосила, що міжнародне право забороняє напади на цивільних людей і цивільні об’єкти, та закликала припинити такі атаки.

Вербування іноземців

Що стосується вербування іноземців до російської армії, то Комісія знайшла переконливі докази того, що російська влада причетна до торгівлі людьми з 29 країн. Людей залучали обміном і через примус, координуючи дії з агентами та агентствами в різних країнах і регіонах.

Посередники, які контактували з потенційними новобранцями, представлялися легальними компаніями, нібито схваленими урядами. Вони оформлювали візи й документи для груп новобранців, а іноді супроводжували їх у дорозі.

Однак невдовзі після прибуття чоловіків змушували підписувати російською мовою контракти з Міністерством оборони РФ. Комісія відзначила високий рівень координації між посередниками, які діяли в різних країнах світу, та російською владою.

Цих чоловіків відправляли на передову в Україні та доручали їм небезпечні завдання. Багато хто загинув або зник безвісти. Інші здалися в полон або потрапили в полон до українських військових і набули статусу військовополонених.