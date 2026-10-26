Власники музики Елвіса Преслі подали до суду на Anthropic — звинувачують, що компанія використала треки для навчання Claude

Власники прав на пісні Елвіса Преслі подали до суду на розробника штучного інтелекту Anthropic. Вони вважають, що компанія незаконно використала 274 композиції співака для навчання моделей, і вимагають понад $41 млн компенсації.

Про це пише The New York Times.

Позов подали 23 жовтня до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Серед позивачів — Authentic Brands Group, яка володіє правами на інтелектуальну власність Преслі, а також інші компанії та правовласники.

Серед композицій, про які йдеться в позові, — “All Shook Up”, “Canʼt Help Falling in Love” та “Return To Sender”.

У позові стверджується, що Anthropic зберігала захищені авторським правом матеріали в окремій базі, а потім створювала додаткові копії, коли відбирала їх для навчання нових версій своїх моделей. Правовласники заявляють, що компанія продовжувала використовувати ці матеріали навіть після того, як її повідомили про відсутність дозволу.

Позивачі також оскаржують відповіді чатбота Claude на прохання переробити конкретні пісні. За їхніми словами, коли чатбота просили осучаснити пісні для нової аудиторії, він створював версії, надто схожі на оригінали. Вони зберігали структуру пісень, повторювані фрази та порядок куплетів і приспівів. Ці претензії стосуються саме текстів і музичних композицій, які створює ШІ, а не лише імітації голосу Елвіса Преслі.

Правовласники вимагають приблизно $150 тисяч за кожну з 274 пісень — загалом близько $41,1 млн.

Anthropic заявила, що не погоджується із закидами й захищатиметься в суді. Компанія раніше стверджувала, що використання захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей штучного інтелекту може підпадати під доктрину добросовісного використання (fair use) у США.