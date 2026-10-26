Оптова ціна на газ у Європі вперше з 2022 року перевищила €1 за кубометр

Оптова ціна на природний газ у Європі 26 жовтня вперше з 2022 року перевищила €97 за мегават-годину (близько €1 за кубометр). Ринок реагує на ризики перебоїв з постачанням і на наближення зими, яка може збільшити попит на опалення.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок контракти на газ із постачанням наступного місяця зросли на 3,5%. Станом на 08:50 за амстердамським часом (09:50 за Києвом) вони торгувалися на 3,2% дорожче — по €96,88 за мегават-годину (приблизно по €0,97 за кубометр газу). Йдеться про оптову ціну для компаній, а не про тариф для побутових споживачів.

Продавці газу очікують, що найближчими днями попит на опалення зросте через зниження температури в Європі. Водночас світові запаси газу обмежені, а перебої з постачанням на тлі війни на Близькому Сході посилюють конкуренцію за скраплений природний газ між Європою та Азією.

Європа входить у сезон найбільшого попиту на газ із низькими запасами. Сховища в ЄС заповнені приблизно на 75% — це найнижчий показник для цієї пори року за весь період спостережень, що ведуться з 2009 року. У Німеччині запаси становлять трохи більш як 61%.

На ціни також впливає невизначеність щодо ситуації на Близькому Сході. За даними Bloomberg, Іран готується до можливої нової кампанії американських ударів напередодні проміжних виборів у США в листопаді та планує відповісти на них у регіоні.

Попри зростання, ціни на газ залишаються значно нижчими за пікові рівні енергетичної кризи попередніх років. Однак подорожчання може посилити інфляцію та негативно вплинути на економічну активність.

На тлі зростання цін на газ оптова ціна електроенергії у Франції з постачанням у листопаді вперше із січня 2023 року перевищила €200 за мегават-годину (€0,20 за кіловат-годину).