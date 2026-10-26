Дрони атакували хімзавод у російському Воронежі, залучений до виробництва палива для ракет «Іскандер»

Уранці 26 жовтня дрони атакували російський Воронеж. Під ударом був нафтохімічний завод «Воронежсинтезкаучук», продукцію якого використовують, зокрема, у військовій промисловості.

Про атаку повідомили моніторингові сервіси та підтвердили в українській компанії Fire Point.

Там кажуть, що по підприємству вдарили безпілотники FP-1.

«Воронежсинтезкаучук» належить російській компанії «Сибур». Щороку завод випускає понад 385 тисяч тонн продукції. Це синтетичний каучук і термоеластопласти, які використовують, зокрема, для виготовлення шин та інших гумових виробів.

Також підприємство залучене до виробництва твердого ракетного палива, яке застосовують, зокрема, у балістичних ракетах комплексів «Іскандер».

Це вже не перша атака на підприємство. 25 вересня дрони також атакували «Воронежсинтезкаучук», після чого там спалахнула пожежа.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що вночі та вранці російська ППО нібито збила 113 дронів над регіоном, із них понад 70 — безпосередньо над Воронежем. Він підтвердив пожежі на кількох промислових підприємствах, однак не уточнив, на яких саме. Також у місті горіли бізнес-центр, багатоквартирний будинок, гаражі та інші обʼєкти.

За даними російської влади, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 постраждали, серед них дитина. Частина людей дістала поранення після падіння уламків дрона на пасажирський потяг Анапа — Москва.