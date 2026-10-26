Росія вночі запустила по Україні 140 дронів та чотири ракети. У Запоріжжі та на Чернігівщині є постраждалі

Російські війська в ніч на 26 жовтня запустили по Україні 140 безпілотників, ракету Х-31П та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО знешкодили 112 дронів та три ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Решта російських цілей влучила в 15 місцях, у 4 місцях впали уламки. Зокрема, під російським ударом була Чернігівщина — дві людини поранені. Пошкоджені ангар та будівля зерносховища.

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Росіяни авіабомбами вдарили по Ізюму на Харківщині. Троє людей постраждали, частина міста залишилася без світла.

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У Запоріжжі під атакою були приватні будинки, відомо про чотирьох поранених.

У Камʼянець-Подільському на Хмельниччині ввечері 25 жовтня був пошкоджений обʼєкт енергетики. Там запроваджували аварійні відключення світла.