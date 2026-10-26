WSJ: Адміністрація Трампа просуває кандидатуру експремʼєра Угорщини Орбана на посаду нового генсека ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру експремʼєра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела у трьох країнах.

Американські посадовці вже звернулися з цією пропозицією до Орбана. За даними журналістів, він зацікавився, однак остаточного рішення ще не ухвалив. У США вважають, що Китай та Росія також можуть підтримати цю ідею, і колишній премʼєр Угорщини стане спільним кандидатом від трьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

За оцінками представника Держдепу США, кандидатуру Орбана могли б підтримати щонайменше вісім з 15 членів Радбезу. Також він вважає, що підтримка може збільшитися навіть до 10 членів Радбезу.

28 жовтня в Раді Безпеки ООН заплановане неформальне голосування для оцінки підтримки кандидатів. Однак, як пише WSJ, наразі невідомо, чи включать до цього голосування кандидатуру Орбана. Очікується, що США оголосять про свого кандидата після проміжних виборів.

WSJ нагадує, що Трамп підтримав Орбана на минулих виборах в Угорщині, а віцепрезидент США Джей Ді Венс агітував за нього.