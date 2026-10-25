У Росії під атакою були хіміко-металургійне підприємство та завод із виробництва акумуляторів для ракет

Дрони атакували хіміко-металургійне підприємство у Пермському краї, а крилаті ракети вдарили по заводу «Енергія» в Єльці Липецької області.

Про це пишуть моніторингові канали.

У Пермському краї під ударом було підприємство компанії «Авісма». Там виробляють титан, титанові сплави та металевий магній. Титанові сплави заводу застосовують у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки. Це найбільший у Росії виробник титану.

Водночас на атакованому заводі «Енергія» виготовляють батареї, акумулятори для російської військової техніки. На території заводу після удару виникла пожежа.

Головне управління розвідки зазначає, що продукцію заводу використовують у балістичних ракетах «Іскандер-М», крилатих ракетах «Іскандер-К», аеробалістичних ракетах «Кинджал», а також у ракетах зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир».

Також осінтери писали про масовану атаку на Санкт-Петербург.