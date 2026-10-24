FT: Керівники газового проєкту США на Алясці звільнилися через підозри, що ним таємно керував російський «Новатек»

Керівники американської компанії Polar Train LNG масово звільнилися після того, як її колишній гендиректор запідозрив, що російська газова компанія «Новатек» таємно фінансує і фактично контролює проєкт вартістю $25 млрд.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Polar Train LNG планує побудувати на Алясці термінал для експорту скрапленого природного газу. Проєкт є частиною планів адміністрації Дональда Трампа збільшити постачання американських енергоресурсів до Азії та зміцнити свої позиції на світових енергетичних ринках.

Компанію запустили в березні 2026 року. Вона хотіла використати для проєкту обладнання та технології з недобудованого російського газового термінала «Новатек». Для переговорів із російською компанією Polar Train LNG звернулася по дозвіл до Мінфіну США, оскільки «Новатек» перебуває під американськими санкціями. Однак такого дозволу компанія ще не отримала.

Колишній гендиректор Polar Train LNG Джоел Ріддл заявив FT, що згодом дізнався: «Новатек» уже фінансував проєкт і впливав на його роботу. Через це він звільнився у вересні. Слідом пішли майже всі топменеджери компанії, зокрема фінансовий директор і виконавчий віцепрезидент.

Ріддл каже, що спочатку вважав, що гроші в проєкт вкладають американський інвестор Джентрі Біч, який має зв’язки з родиною Трампа, та компанія Tech Wave з Абу-Дабі. Однак пізніше, за його словами, з’ясувалося, що Біч не був інвестором, а фінансування надходило від «Новатеку».

FT також ознайомилася з листуванням у WhatsApp, в якому один із топменеджерів «Новатеку» Денис Соловйов обговорював фінансування Polar Train LNG і намагався пришвидшити переказ грошей.

У Polar Train LNG звинувачення заперечують. Там назвали Ріддла «незадоволеним працівником» і заявили, що всі роботи ведуть відповідно до законів США. «Новатек» також заперечує, що контролює американський проєкт.

У Білому домі заявили, що проєкт лише побіжно обговорювали з адміністрацією і детальних переговорів щодо нього не було.

«Новатек» перебуває під санкціями США з 2023 року через російське вторгнення в Україну. За даними FT, США і Росія раніше обговорювали варіант, за якого «Новатек» допоможе побудувати газовий термінал на Алясці, а Вашингтон натомість може послабити санкції проти російського проєкту Arctic LNG 2. У «Новатеку» стверджують, що співпраця на Алясці не пов’язана зі зняттям санкцій.