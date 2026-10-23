В Україну повернулися 270 українців — більшість із них була в полоні з 2022 року

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 9 цивільних і 261 український військовий.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому з російського полону повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спецслужби транспорту, прикордонники, а також 9 цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Більшість звільнених військових захищали Україну в Маріуполі. Багатьох незаконно засудили в Росії. Також серед тих, хто повернувся, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.