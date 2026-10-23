Медіа пишуть, що радник Трампа Кушнер мав доступ до рахунків на $2 млрд, пов’язаних із лідерами Близького Сходу. Той заперечує

Нідерландська розвідка викрила ймовірні таємні фінансові домовленості зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з лідерами ОАЕ та Саудівської Аравії. Розвідники начебто отримали доступ до вмісту його iPhone і виявили банківські рахунки, через які могли переказати щонайменше $2 млрд. Кушнер заперечує звинувачення.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста Метью Коула з його ще не виданої книги «Принци і злодії: Таємна змова Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда щодо перевлаштування Близького Сходу», фрагмент якої опублікував журнал Vanity Fair.

За даними Коула, наприкінці 2017 року нідерландська розвідка отримала доступ до матеріалів російського військового хакера, пов’язаного з ГРУ. Серед них були знімки екрана телефона Кушнера. Згодом нідерландські фахівці самостійно отримали можливість стежити за тим, що відображалося на його iPhone. Це дозволило розвідникам побачити, як каже Коул, що Кушнер мав доступ до банківських рахунків, які були пов’язані з таємними фінансовими домовленостями між адміністрацією Трампа та лідерами країн Перської затоки.

Журналіст стверджує, що на початку першого терміну Дональда Трампа в Білому домі наслідний принц ОАЕ Мохамед бін Заїд і тоді ще заступник наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман нібито запропонували створити фонд обсягом понад $10 млрд для підтримки зовнішньополітичних цілей американської адміністрації. Серед ідей було фінансування обіцяної Трампом стіни на кордоні з Мексикою, що могло допомогти йому переобратися на другий термін. Однак ця задумка не реалізувалася в початковому вигляді. Натомість, за даними Коула, щонайменше $2 млрд спрямували на два банківські рахунки, доступ до яких мав Кушнер.

Перший рахунок, який журналіст називає «Альфа», відкрили у First Abu Dhabi Bank. Із 2017 року на нього переказали близько $750 млн із Саудівської Аравії та ОАЕ через азербайджанський банк. Кушнер не був його власником, але мав право проводити операції.

За версією джерел Коула, гроші мали використовувати для таємних зовнішньополітичних цілей, зокрема для підтримки дипломатичних домовленостей на Близькому Сході. Одне з джерел журналіста стверджує, що з цього рахунку переказували гроші воєначальнику, найманцю та колишньому кілеру.

На другий рахунок, «Бета», до весни 2018 року кронпринц ОАЕ Мохамед бін Заїд переказав близько $1 млрд через Азербайджан до Ізраїлю, каже журналіст. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито заохочував Кушнера розмістити гроші в Центральному банку країни, де вони мали виглядати як державні кошти.

Джерело Коула стверджує, що гроші призначалися для особистої вигоди Кушнера. За словами співрозмовника журналіста, значну їх частину згодом переказали на рахунки на Кіпрі, а звідти — далі.

Окремо Кушнер, за версією автора, допоміг організувати третю фінансову домовленість між ОАЕ та Ізраїлем. Під час таємного зближення двох країн він нібито сприяв угоді, за якою Ізраїль мав захищати Емірати в разі масштабного іранського нападу. Коул описує цю домовленість як фонд оборони на чорний день, але не називає суми переказу.

Автор вважає, що всі три домовленості були частиною неформальної зовнішньої політики, яку Кушнер узгоджував із лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Саудівської Аравії. На його думку, доступ Кушнера до коштів міг створювати можливість впливати на політику адміністрації Трампа в інтересах іноземних держав.

У наведених уривках також є офіційні коментарі адвоката Кушнера, де той заперечував наявність згаданих рахунків та будь-яких угод з іноземними лідерами, які б не були узгоджені з президентом США.