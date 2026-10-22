Поліція Кіпру перевіряє фінансові та податкові справи Абрамовича. Раніше журналісти зʼясували, що він приховував свої статки

Поліція Кіпру розпочала розслідувати фінансові та податкові справи російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це пише The Guardian.

Медіа пише, що це стало наслідком їхнього розслідування про те, як велика аудиторська компанія Deloitte допомагала приховати статки олігарха. Правоохоронці перевіряють події з 2003 по 2006 роки. Розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців.

У звіті поліції сказано, що помічники Абрамовича, зокрема співробітники кіпрського представництва глобальної бухгалтерської фірми Deloitte, ймовірно, фальсифікували документи, що відображають його офшорний бізнес.

Як зʼясували раніше журналісти, компанія Deloitte на Кіпрі завірила фінансову звітність, з якої зникли активи Абрамовича на суму $672 мільйони. Ідеться, зокрема, про супер’яхти, розкішні маєтки та приватні літаки. Deloitte також, ймовірно, допомагала розробити схему, яка мала дозволити олігарху уникнути сплати величезних сум податків. Для цього підробляли документи.

Сам Абрамович заперечує те, що він ухилявся від сплати податків або приховував свої статки, заявили його адвокати. За їхніми словами, журналісти не надали жодних доказів того, що олігарх знав про підробку документів чи давав відповідні вказівки. У Deloitte Cyprus відповіли, що компанія «діє відповідно до чинного законодавства».