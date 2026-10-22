Останній скандал довкола України показує, наскільки Трамп уперто й хитро просуває своє. Світові медіа про війну 22 жовтня

«Трампа не можна по-справжньому переконати змінити думку чи відмовитися від обраного курсу. Навіть якщо він ненадовго відступає, зрештою знову береться просувати свої початкові цілі — іншими, часто несподіваними способами. Він намагатиметься виснажити вас, аж доки ви не скоритеся». Так починає свою колонку для Politico старша кореспондентка видання із зовнішньої політики Нахал Тусі. Вона пояснює, чому Україна, Європа та інші союзники США не можуть розраховувати, що їм вдасться надовго стримати Дональда Трампа або передбачити його наступні кроки. На прикладі України авторка показує, як швидко змінюється підхід Трампа до війни. Ще недавно здавалося, що він налагодив відносини з Володимиром Зеленським і підтримав посилення тиску на Росію. Однак згодом Трамп знову продемонстрував готовність іти на зближення з Москвою. «Від Дональда Трампа немає захисту. Він укладає одну угоду, щоб уже наступного дня домогтися вигіднішої», — зауважив неназваний високопоставлений європейський чиновник у розмові з кореспонденткою.

Авторка наголошує, що проблема не обмежується Україною. Вона згадує Гренландію та Бразилію як приклади того, як Трамп може повертатися до своїх вимог навіть після того, як інші країни вважають, що конфлікт вичерпано. На її думку, навіть перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу навряд чи суттєво обмежить зовнішньополітичні рішення президента. Тусі закликає Україну та європейські держави не лише шукати альтернативні джерела розвідданих, озброєння й безпекової підтримки, а й заздалегідь готуватися до сценаріїв, які нині здаються малоймовірними.

Тут варте уваги й інтерв’ю CNN із президентом України Володимиром Зеленським, у якому він пояснює позицію Києва на тлі чергового загострення відносин зі США та нових спроб адміністрації Дональда Трампа домовитися про завершення війни. Зеленський обрав примирливий тон, заявивши, що напруженість «не пов’язана з особистостями», але попередив, що Путін не має наміру зупиняти війну. Водночас український президент натякнув на можливість заморожування нинішніх ліній фронту, щоб «припинити вогонь, зупинити вбивства, сісти та поговорити». Однак він чітко дав зрозуміти, що ідея про те, що Україна віддасть Росії територію, яка зараз перебуває під її контролем, є неприйнятною, і Київ ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Тим часом The New York Times пише, що Путін, схоже, досягає важливої дипломатичної мети — повертає Росію до співпраці зі США, не припиняючи війни проти України.

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