Звіт: Російські хакери використали децентралізовану мережу під час кібератаки на українську зернову компанію

Російські хакерські угруповання атакували українську зернову логістичну компанію. Зловмисники використали децентралізовану мережу Yggdrasil, щоб приховати зв’язок зі шкідливим програмним забезпеченням, а згодом знищили дані на комп’ютерах підприємства.

Про це йдеться у звіті компанії з кібербезпеки ESET.

За даними дослідників, 16 липня 2025 року угруповання UAC-0099 проникло до систем компанії через фішинговий лист зі шкідливим вкладенням. Наступного дня хакери встановили програму MythicRatatoskr, яка дозволяла дистанційно керувати зараженими комп’ютерами, виконувати команди, переглядати файли, робити знімки екрана та передавати документи.

Командний сервер цієї програми розмістили в Yggdrasil — децентралізованій мережі, яка не має єдиного центру управління. Така структура може ускладнювати виявлення шкідливої активності. За даними ESET, це перший задокументований випадок, коли пов’язане з державою хакерське угруповання використало цю мережу в такий спосіб.

Приблизно через два місяці після початкового проникнення зловмисники знищили дані на уражених комп’ютерах. Дослідники пов’язують цю частину атаки з угрупованням Sandworm, яке пов’язують із російською військовою розвідкою. Для видалення даних хакери використали легітимний інструмент Microsoft SDelete.

ESET вважає, що UAC-0099 отримало доступ до систем і передало його Sandworm. Водночас дослідники не змогли визначити, яке саме угруповання керувало інструментом MythicRatatoskr у період між проникненням і знищенням даних.