Велика Британія вперше за 20 років вироблятиме великокаліберну зброю

У Великій Британії будуть вперше за 20 років виробляти великокаліберну зброю — зокрема, стволи 120- та 155-міліметрових артилерійських систем. Її вироблятимуть на заводі з виробництва гармат компанії Rheinmetall UK у британському Телфорді.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Стволи будуть призначені, зокрема, для САУ RCH 155 та майбутніх бойових платформ. Компанія запустила виробництво за вісім місяців — восени 2025 року це був ще порожній обʼєкт.

Британські працівники пройшли навчання на заводі Rheinmetall у Німеччині, де вони навчилися виготовляти спеціалізоване озброєння. Після цього вони повернулися до Телфорда, щоб налагодити власне виробництво. Розвиток виробництва озброєння є частиною партнерства Великої Британії та Німеччини в межах угоди, підписаної в жовтні 2024 року.

Rheinmetall повідомила, що на піковій потужності компанія зможе виробляти до 245 стволів на рік для обох калібрів, а також понад 50 казенних частин щорічно. Виробництво затворів і затворних клинів розпочали у травні, а стволів — у червні.