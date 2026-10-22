В Україну повернули з Росії тіла 252 загиблих

В Україну з Росії 22 жовтня повернули тіла ще 252 загиблих. Росіяни стверджують, що це українські військові.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали Україні також тіла військових армії РФ.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.