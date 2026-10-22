Данія надасть $113 млн кредитної гарантії компанії Fire Point

Данія надасть державну гарантію за кредитом на 750 мільйонів данських крон ($112,6 мільйона) місцевої дочірньої компанії українського виробника ракет і безпілотників Fire Point.

Про це повідомив уряд Данії.

В уряді наголосили, що позика гарантована державою, оскільки війна в Україні не дозволяє Fire Point брати позики на звичайних умовах у Данії. Фінансування буде здійснюватися через Данський фонд експорту та інвестицій (EIFO).

Як пише Reuters, завод Fire Point з випуску твердого ракетного пального будують у Південній Ютландії, поблизу авіабази «Скридструп». Підприємство має запрацювати до кінця 2027 року.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус наголосив, що важливо захистити українське оборонне виробництво від російських ударів. За його словами, розгортання потужностей за кордоном дає Україні змогу убезпечити критичні ланцюги постачання.

«Водночас присутність Fire Point розширює можливості співпраці з данськими збройними силами та компаніями. Це дасть Данії доступ до унікальних технологій і досвіду, здобутих в умовах війни», — додав він.

Паралельно Fire Point підписала угоди з понад десятком європейських оборонних підприємств на постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для комплексу Freyja. Мета цього проєкту – забезпечити сили оборони України вітчизняною альтернативою американським системам протиракетної оборони Patriot.