ЄС розпочав розслідування щодо Booking через шахрайські оголошення та приховану рекламу

Європейська комісія розпочала розслідування щодо Booking.com через можливі порушення Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія зʼясує, чи належно Booking.com оцінює ризики шахрайства та як якісно бореться з ними. Зокрема, йдеться про фальшиві оголошення про оренду житла та фішингові атаки, спрямовані на викрадення персональних і платіжних даних користувачів.

Також регулятор перевірить, чи достатньо прозоро платформа позначає оголошення, за просування яких власники житла платять гроші. Наразі користувачам не завжди може бути зрозуміло, що такі пропозиції отримали вищі позиції в результатах пошуку завдяки платному просуванню.

Якщо Єврокомісія доведе порушення DSA, компанії може загрожувати штраф до 6% її загального річного світового обороту. Водночас початок розслідування ще не означає, що Booking.com уже визнали винною. У компанії заявили, що співпрацюють із регулятором і продовжують боротися з кіберзлочинністю.