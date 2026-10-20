Ціна публічного конфлікту з Трампом може бути меншою за ціну мовчання. Світові медіа про російсько-українську війну 20 жовтня

Володимир Зеленський вирішив відкрито протистояти Дональду Трампу, оскільки в Києві дедалі більше побоюються, що мовчання й дипломатична стриманість можуть зашкодити Україні, пише The New York Times. Раніше Київ намагався не загострювати відносини з американським президентом, щоб не втратити критично важливу військову та розвідувальну підтримку США. Після конфлікту в Овальному кабінеті в лютому 2025 року Україна повернулася до обережної дипломатії, дякувала Вашингтону за підтримку й навіть запропонувала негайне безумовне припинення вогню, яке Росія не прийняла, йдеться у статті. Однак тепер, за оцінкою видання, ситуація змінилася: Трамп дедалі більше ставить інтереси Росії вище за безпеку України. Один із високопоставлених українських чиновників порівняв ситуацію з останнім шансом забити на сполох перед наближенням цунамі.

Тим часом The Washington Post розповідає про те, що Кремль сприймає новий розворот Трампа проти України як політичну перемогу Путіна й сигнал, що США можуть тиснути на Київ, змушуючи його погодитися на вигідні Москві умови завершення війни. Колишній американський розвідник, якого цитує WP, також стверджує, що Трамп загалом прихильніше ставиться до Путіна, ніж до Зеленського. «Йому подобаються сильні, авторитарні лідери, — сказав розвідник. — І глибоко всередині він переконаний, що Україна не може виграти цю війну, що Росія більша, Росія сильніша, Росія розчавить Україну, якщо це буде потрібно». Крім цього, Трамп може намагатися змусити Україну погодитися на політичне врегулювання до грудня цього року, коли запланована його зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі, припускає експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс.

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