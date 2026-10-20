Російські дрони зранку вдарили по трасі на Київщині та по складах у Дніпрі. Є загиблі й поранені

Російський безпілотник уранці 20 жовтня влучив поблизу автодороги Київ — Одеса в селищі Чабани Київської області. Попередньо, загинули троє людей, ще четверо поранені.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Удар стався неподалік одного з торговельних центрів. На місці загорілися автомобілі. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.

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Цього ж ранку росіяни вдарили по складах у передмісті Дніпра. За даними ОВА, постраждали троє людей. Одного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.