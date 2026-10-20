Жителі провінції Альберта на референдумі відхилили ідею виходу зі складу Канади

На референдумі 19 жовтня близько 77% жителів канадської провінції Альберта проголосували за те, щоб залишитись у складі країни. 23% підтримали рух до незалежності.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на попередні підрахунки.

На референдум винесли питання, чи має Альберта залишитися провінцією Канади, чи місцева влада повинна почати юридичну процедуру для проведення вже обов’язкового референдуму про відокремлення в майбутньому.

Тобто нинішнє голосування саме по собі не означало негайного виходу Альберти зі складу Канади. Перемога прихильників незалежності лише запустила б процес, що мав би привести до нового референдуму про незалежність.

CBC пише, що цей результат став політичною перемогою для прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який закликав жителів Альберти голосувати проти відокремлення.

Загалом у бюлетенях на референдумі було десять питань — зокрема про імміграцію, соціальні послуги та повноваження провінції. Остаточні результати виборча комісія Альберти має оголосити 29 жовтня.

Альберта стала другою канадською провінцією, де на референдумі порушили питання про можливе відокремлення від Канади. Першим був Квебек — там референдуми про незалежність проводили двічі, у 1980 і 1995 роках.